中美科技戰：33家中企遭美列黑名單　中方斥進入脫鈎2.0

財經媒體彭博報道，隨着世界兩個最大經濟體之間的關係進一步惡化，美國將33家中國實體列入貿易黑名單之舉，有可能引來北京的報復。

美國商務部針對中國的「實體清單」上周六(23日)擴大，24家被其認定有軍方背景的公司和高校，以及另外9家被其指摘在新疆有違反人權行為的機構被加入了清單，被加入這清單的實體，將無緣獲得美國的技術及其他相關產品。新被列入清單的部分實體已公開發表聲明，反對美國這種做法，而分析師們則警告，中美兩國或將因此而進一步脫鈎。

互聯網安全軟件供應商奇虎360科技有限公司發表聲明稱，反對美國商務部把商業活動和科技研發政治化的做法。錄像設備生產商東方網力科技股份有限公司發布公告說，公司的日常經營不會因此而受到實質性影響，並表示公司將持續推進硬體設施採購的國產產品替代工作。

中國商務部前官員兼外交家周小明表示，美國此舉標誌着中美兩國科技脫鈎進入了2.0或2.5時代。美國的類似舉動這不會是最後一次，接下來還會有更多。

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