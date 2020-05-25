香港4月出口貨值3095億元　按年下跌3.7%

政府統計處公布，2020年4月份商品整體出口貨值為3,095億元，按年下跌3.7%，3月跌幅為5.8%。期內商品進口貨值為3,328億元，按年下跌6.7%，3月跌幅為11.1%。2020年4月份錄得有形貿易逆差233億元，相等於商品進口貨值的7%。

按國家或地區分析，4月輸往亞洲的整體出口貨值上升2.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升21.6%、日本升10.7%和中國內地升9.4%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國跌24.6%、德國跌19.6%和英國跌6.9%。

按主要貨品類別分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌20.9%、「非金屬礦物製品」跌64.3%和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）跌37.3%。

政府表示，4月份商品出口繼續按年下跌，儘管跌幅輕微收窄。2019冠狀病毒病疫情在美國和歐盟仍然嚴重，輸往這兩個市場的出口繼續錄得雙位數跌幅。雖然輸往內地的出口顯著增加，但輸往很多其他亞洲市場的出口錄得不同程度跌幅。展望未來，在2019冠狀病毒病疫情受控前，環球經濟將會繼續疲弱，因此香港的商品出口表現短期內料會持續受壓。

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