新冠肺炎：報告指全球逾八成車廠已恢復有限營運

隨着遏止新冠肺炎疫情的限制措施逐步放寬，外媒報道，南韓汽車製造商協會(KAMA)發表報告指，截至5月中旬，全球13個主要汽車生產國中，超過八成汽車工廠已恢復有限營運，復工的汽車廠比例已從4月16日的29%躍升至84%。

報告指出，自4月中旬以來，美國與其他12個主要汽車生產國的汽車工廠開始恢復生產，儘管不是產能全開，但預計本月將有更多生產線重啟營運。

KAMA聲明指出，由於消費者選擇在疫情大流行期間減少支出，汽車工廠還需要一段時間才能恢復全面運轉、達到疫情前的生產水平。

南韓、日本、中國等東亞國家的汽車工廠自4月中旬開始復工；德國、法國、西班牙等歐洲國家的工廠在4月下旬復工；美國、印度的工廠在5月上旬重新投入生產；墨西哥、巴西等中南美洲國家的工廠在5月中旬復工。

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