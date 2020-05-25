【fb直播】內憂外患港股點收科？

「港版國安法」擬在香港實施，觸發港股上周五(22日)急瀉逾千點，而周一(25日)低開205點後，盤中曾拗腰上22,968點，其後再倒跌，收市升22點，報22,952點。政治因素和新冠肺炎困擾大市下，港股在五窮月要再下試？睇北水動向有無啟示？

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