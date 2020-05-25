【fb直播】內憂外患港股點收科？
2020年05月25日 16:53
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「港版國安法」擬在香港實施，觸發港股上周五(22日)急瀉逾千點，而周一(25日)低開205點後，盤中曾拗腰上22,968點，其後再倒跌，收市升22點，報22,952點。政治因素和新冠肺炎困擾大市下，港股在五窮月要再下試？睇北水動向有無啟示？
港資股受政治事件拖累，地產股、公用股和REITs都要跌，當中跌得傷有港鐵(00066)、領展(00823)，有貨點算好？而逆市做好的港交所(00388)升近6%，受惠中概股或加速來港上市進度，股價仲可上望幾多？
美團(03690)在周一(25日)收市後，公布首季業績，績前逆市有得升，最高見126元。市場估計美團扭盈為虧。《東網》請專家即場拆解美團業績，以及講解部署攻略。
阿里巴巴(09988)在上周五(22日)公布業績後，周一低開，曾創10日新低，其後收復失地。股價短期走勢會點走？
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