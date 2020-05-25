港匯曾弱見7.7575　瑞銀汪濤：暫未見大規模走資

「港版國安法」引起市場憂慮，周一(25日)港元匯價再稍偏離7.75強方兌換保證，曾見7.7575。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤稱，有關的立法程序為市場預計之外，故理解投資者短期存有擔憂，惟目前未見觸發明顯的走資情況。

汪濤直言，有關消息是市場始料不及，國安機構在港執法的細節亦未明，消息傳出至今亦僅數日時間，目前未見觸發大規模走資。

她表示，即使香港的獨立關稅地位被取消，對出口也不會有太大影響，因香港對美國的貨物出口量比例較低。不過，若然美國對香港投資、港元美元關係等方面採取行動，則對香港帶來重大打擊。惟她補充，美國取消港元自由兌換美元的可能性很低，因為會對大量在港的美國金融機構造成影響。

她不排除部分資金會在短期內撤離香港，但與此同時，隨着中概股或回到香港上市，料有更多資金流入香港。

她又指，香港金融管理局有充裕的外匯儲備，以應付資金短期的流動，相信香港聯繫匯率制度不會受明顯的挑戰。

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