【新盤直擊】半山捌號Central 8投資潛力全面睇！
2020年05月25日 17:30
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傳統豪宅地段中環半山，靜中帶旺，鄰近核心商業區，交通四通八達，加上名校匯聚，一直深受用家及投資者追捧。
英皇國際(00163)旗下酒店式住宅項目—半山捌號(Central 8)正正坐落中環半山，項目提供99伙，單位實用面積由181至491方呎，間隔由開放式至兩房，屬區內少見。此外，單位有齊傢俬及電器，收樓後即可放租或入住。另外項目亦自設會所，包括健身室及室外恆溫泳池等。
半山捌號地理位置優越，步行1至2分鐘已到達中環至半山自動扶梯，往返中環、港鐵中環站及香港站等都十分便捷。另外，由項目駕車前往港島東、九龍站、啟德及觀塘一帶商貿區，亦都相當方便。
半山捌號(Central 8)所屬校網更是「一等一」出名，小學屬11校網，中學則是中西區，當中包括英華女學校、高主教書院、英皇書院及聖士提反女子中學等優質選擇。
據地產代理資料顯示，中環半山租務市場向來蓬勃，新盤入伙時租務成交呎租高達100元水平，平均呎租約70元水平。
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