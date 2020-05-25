【新盤直擊】半山捌號Central 8投資潛力全面睇！

傳統豪宅地段中環半山，靜中帶旺，鄰近核心商業區，交通四通八達，加上名校匯聚，一直深受用家及投資者追捧。

半山捌號地理位置優越，步行1至2分鐘已到達中環至半山自動扶梯，往返中環、港鐵中環站及香港站等都十分便捷。另外，由項目駕車前往港島東、九龍站、啟德及觀塘一帶商貿區，亦都相當方便。

半山捌號(Central 8)所屬校網更是「一等一」出名，小學屬11校網，中學則是中西區，當中包括英華女學校、高主教書院、英皇書院及聖士提反女子中學等優質選擇。

據地產代理資料顯示，中環半山租務市場向來蓬勃，新盤入伙時租務成交呎租高達100元水平，平均呎租約70元水平。

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