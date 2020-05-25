新地元朗沙埔項目第2期增建625伙料獲通過

資料顯示，該申請主要是發展商重新設計尚未施工的第2期布局，新方案將興建7幢分層住宅樓宇，較獲批方案減建4幢，層數則由原先最高9層，增至不多於17層。

而最新計劃的總發展樓面，較原先增加約41.7%至528,856方呎，單位量由529伙，大增約1.18倍至1,154伙，平均每伙面積約458方呎，則縮減約35%。

據相關資料，上述沙埔項目位於「綜合發展區」，第1期PARK YOHO已大致完成，故沒有任何改動。經過上述修訂，整個項目將合共提供4,282伙。

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