新盤動向：OMA by the Sea連天台戶售逾千萬元創新高
2020年05月25日 17:35
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OMA by the Sea示範單位
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，今天(25日)以招標形式售出6伙連天台頂層戶。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，其中第1座17樓C2單位，實用面積619方呎，屬三房間隔，設有逾550方呎天台，成交金額1,005.5萬元，實用呎價16,244元，創出項目成交價及呎價新高紀錄。
項目自5月17日開售以來，9天內速沽逾七成可供發售單位，單計剛過去周六及日，樓盤已共售出36伙，至今累售271伙，套現逾14.4億元。買家方面，暫佔逾五成為年齡26至35歲年輕人。逾七成半買家選擇現金付款計劃，另有2成買家選擇建築期付款計劃。
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