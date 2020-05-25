新盤動向：OMA by the Sea連天台戶售逾千萬元創新高

項目自5月17日開售以來，9天內速沽逾七成可供發售單位，單計剛過去周六及日，樓盤已共售出36伙，至今累售271伙，套現逾14.4億元。買家方面，暫佔逾五成為年齡26至35歲年輕人。逾七成半買家選擇現金付款計劃，另有2成買家選擇建築期付款計劃。

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