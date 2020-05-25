A股反向ETF「開綠燈」　南方東英：積極籌備新產品

香港證監會日前發出一份業界通函，提到在港銷售以ETF(交易所買賣基金)為結構的槓桿及反向產品範圍，可擴闊至內地股市指數，南方東英首席ETF策略師李雪恒直言，對證監會「開綠燈」的消息期待多時，預期A股反向ETF一旦出爐，將大大彌補香港資本市場的缺口，有助投資者進行短期對沖操作，為股市帶來新衝擊及新發展。

作為香港ETF主要發行商之一，南方東英勢必積極籌備相關新產品。現階段仍有待證監會推出相關指引及細則，屆時該公司將盡快申請及推出產品應市，初步有意與香港投資者較活躍參與的內地股市指數掛鈎，如滬深300指數等，實際部署將容後公布。

值得留意的是，據證監會通函，追蹤內地股市指數的槓桿及反向ETF，正向槓桿最多為2倍，而反向槓桿ETF只限1倍，較港股同類產品最多反向槓桿2倍為少。但李雪恒相信，未來將逐步放寬至2倍。

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