中美科技戰：因有中資持股　美叫停稀土加工設施

外國傳媒報道，美國為在稀土供應上降低倚賴中國，已由國防部資助美國唯一的稀土礦企MP Materials和澳洲的Lynas Corp，於美國建立稀土加工設施。不過，有消息透露，基於有中資入股MP Materials，美國國防部在4月已暫停資助稀土加工設施。

報道引述消息指出，美國國防部在4月暫停資助澳洲稀土礦企Lynas和美企MP Materials，分別於德州和加州建設的稀土加工設施。由於MP Materials的少數股份由一家中國公司持有，惹起當地科學家及參議員憂心及阻撓。

文件顯示，美國國防部已於4月29日通知Lynas和MP Materials，該機構的資助已擱置，但在調查後會繼續提供資金，惟當局並未透露將進行何等調查。

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