外媒分析：猜測港元聯繫匯率命運無甚意義　因為...

財經媒體彭博報道，對於港元聯繫匯率機制命運的猜測是無甚意義，最主要的原因是美國利率已近零水平了。

【能經歷考驗】

香港金管局自1983年以來，一直讓港元盯住美元，並自2005年以來，一直把港元兌美元匯率維持在一個交易區間內，這兩者都經受住了之前那些政治壓力和地緣政治緊張局勢的考驗。香港金管局這次可能也不會動搖，儘管圍繞中國實施新國家安全立法的意圖，令緊張局勢正在加劇。

【美息已見零】

分析指出，今次政治動盪幾乎沒有對聯繫匯率制度構成威脅，甚至在去年抗議活動開始之前，港元就已經在交易區間的「弱端」附近徘徊。更重要的是，美國利率(這個區間的關鍵驅動因素)當時較現在高得多，這為當時的港元水平提供了依據，但在近一年之後的現在，美國利率幾乎崩塌了，這只會意味着港元應該在交易區間「強端」才對。結果顯示，聯繫匯率制度幾十年來都把香港特區服務得很好，而且注定不會很快消亡。

【未至於放棄緊盯美元】

另外，香港金管局可以讓港元改為盯住人民幣而不是美元，但這是一個完全不同的問題，若美國變成負利率了，那麼決策者可能會將其作為一種選擇。不過，即使如此，金管局仍可能決定調整強方兌換保證水平，而不是完全放棄盯住美元。

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