遠超警戒線！發達國債彈愈滾愈大　佔GDP逾137%

外國傳媒報道，擁有36個發達國成員的經合組織(OECD)指出，為抵禦新冠肺炎帶來的經濟衝擊，發達經濟體的負債最少會額外增加17萬億美元(約132.6萬億港元)；與此同時，成員國今年公共債務佔國內生產總值(GDP)比率料由109%升至超過137%，不少的債務負擔將升至與現時的意大利相若水平。換言之，不少國家的債務已超出「警戒線」。

新增的債務規模，相當於OECD成員國合共13億人口、每人負擔最少1.3萬美元(約10萬港元)。若經濟復甦的步伐較市場預期慢，債務負擔可能進一步加重。

曾擔任聯儲局理事、現時任職芝加哥大學布斯商學院的Randall Kroszner表示，公共和私人債務水平高企引發的長期可持續性問題令人關注，而且我們必須面對經濟不會出現V形復甦的現實。

OECD指出，於2008至2009年金融危機期間，成員國的公共債務佔GDP比率上升28個百分點，合共17萬億美元，而今年疫情帶來的影響料較金融危機時更大。儘管許多國家大舉增加開支刺激經濟，但由於深度衰退時，稅務收入的跌勢一般較經濟活動來得更快，導致債務上升

回顧10年前，一般相信債務佔GDP比率超過90%便屬於不可持續的水平，但現時許多經濟師認為這並沒有清晰界線，儘管許多人仍然相信任由公共債務上升，會打擊私人環節的開支，拖慢經濟。

OECD秘書長古里亞警告，債務上升未來會演變成問題，但稱正值疫情期間，現時並非各國擔心財政狀況的時候。

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