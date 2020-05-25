加強央行角色！內地擬修訂《中國人民銀行法》

財經媒體彭博報道，中國最高立法機構表示，伴隨中國人民銀行(即中國央行)近年來權責範圍擴大，立法機構今年計劃對《中國人民銀行法》進行修訂。

據其周一(25日)發布的工作報告顯示，全國人大常委會已將《中國人民銀行法》的修訂列入了今年的事務日程。雖然尚無具體細節和時間表，但根據早些時候的媒體報道，全國人大代表已提出建議，希望中國央行強化其在風險管理和金融機構監管方面所發揮的作用。

就可能出現的有關這項法律的廣泛討論而言，這家世界第二大經濟體中央銀行所扮演的角色，以及利率體制改革的跟進，仍將是各方關注的焦點。現行《中國人民銀行法》是在1995年通過的，其中對中國央行的職責、權限和組織機構等作出了規定。

澳新銀行駐上海經濟學家邢兆鵬表示，中國央行當前行使的某些義務，例如宏觀審慎管理、金融風險、金融基礎設施和金融控股公司監管等，可能已被寫入法律成了它的法定責任。「所有這些必須在法律上作出明確界定，否則央行便不能實施行政處罰。」

雖然一些與財政部有關聯的財政研究人員一直呼籲，取消有關禁止央行直接為政府提供融資的規定，但邢兆鵬表示，這樣的事發生的可能性很小。

近年來伴隨政府的通盤降槓桿、減風險舉措，中國央行的金融監管角色已更趨集中。此外，伴隨中國經濟的增長，其國際地位也有所提高，而且在法定數碼貨幣研發方面也處於領先地位。

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