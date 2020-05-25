大鴻輝鰂魚涌銀座式商廈招租　意向每呎40元起

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，大鴻輝集團旗下鰂魚涌英皇道1001號全新銀座式商廈1001 King’s Road，推出招租，項目樓高25層，由半層面積約2,498至全層約7,200方呎不等，按樓層層數不同，意向呎租約40至48港元。

該公司彭慧思指出，上述物業分為兩部份，3至12樓可作寫字樓或餐飲用途，當中8至9樓附有露台，整體景觀大致開揚；而17至22樓則為商業及半零售樓層。另23及25樓為項目頂層複式單位，面積分別約5,411及4,699方呎，租金商議，該單位備有空中花園天台及設摩天樓梯，可飽覽開揚城市及海景景觀，極具氣派，適合特色餐廳及食肆進駐。同時，物業自招租以來，反應不俗，個別樓層及地舖已獲預留，另發展商亦因應個別行業提供租務優惠。

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