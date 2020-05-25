【業主慘過租客】零售商拖租　美地產商「律師都請唔起」

外國媒體報道，美國零售行業正爆發小型破產潮，但在這背後，零售商的業主們也陷入絕境。

由於新冠肺炎爆發的影響，美國經濟在3及4月近乎停擺，目前美國商業地產的業主正對其餐廳、百貨公司、服裝商和專業連鎖店客戶發送催租通知，其中一些業主甚至長達3個月沒有收到租金。

據商業房地產資訊服務供應商CoStar Group最近的一項分析顯示，4月份估計有74億美元的租金沒有支付，約佔所欠租金的45%，房東只收到了預期租金的1/4。

美國零售商Neiman Marcus Group、J.Crew和JCPenney本月已經在美國申請了第11章破產保護，其中體育用品和舞台用品公司Modell在破產案中提到，催租通知和後續行動帶來壓力，例如鎖店或終止租賃。

一旦業主們採取更多措施，市場可以預期會見到更多的零售商破產，但悲觀的是，美國的商業地產商狀況也不比其租客好，即收不到租金還要償還銀行貸款。分析認為，現在壞情況是從事零售業務的零售商，更壞的是做零售商的房東。

地產服務公司Jones Lang LaSalle的重組管理總監Tom Mullaney表示，他所代表的一些零售商受到催租通知，但有趣的是，業主事後缺乏行動。他指出，在很多情況下，寄出的催租信件沒有得到跟進，也許連業主也沒有資金聘請律師。

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