新盤UPDATES：特色戶信心未見減退

股市波動，但買家購買新盤特色戶信心未見減退，無論新界以至市區均繼續湧現該類單位交投，個別更創出樓盤新高價紀錄。

●OMA by the Sea連天台特色戶售逾千萬元破頂

永泰地產（00369）旗下屯門OMA by the Sea，今天（5月25日）以招標形式售出6伙連天台頂層戶。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，其中第1座17樓C2單位，實用面積619方呎，屬三房間隔，設有逾550方呎天台，成交金額1,005.5萬元，實用呎價16,244元，創出項目成交價及呎價新高紀錄。

項目自5月17日開售以來，9天內速沽逾7成可供發售單位，單計剛過去周六及日，樓盤已共售出36伙，至今累售271伙，套現逾14.4億元。 買家方面，暫佔逾5成為年齡26至35歲年輕人。逾7成半買家選擇現金付款計劃，另有2成買家選擇建築期付款計劃。

●The Carmel洋房2784萬元沽出

永泰地產（00369）的屯門The Carmel，售出63號洋房，實用面積1,740方呎，花園及天台面積分別335與270方呎，以2,784萬元賣出，呎價1.6萬元。

●香島月內連沽4伙特色 吸金逾2.18億元

新盤特色戶有價有市。南豐集團旗下筲箕灣香島，本月連錄4宗特色戶成交，全由中原促成，成交金額共逾2.18億元。發展商並委託該行獨家代理尚餘最後6伙特色戶。

該行首席營業董事何偉強稱，港島區住宅供應買少見少，上述售出的單位，分別為2座31樓C室、2座32樓B室、3座32樓B室及5座31樓C室，實用面積由1,960至2,290方呎，買家全部是香港客戶。成交紀錄冊顯示，當中3伙同於今日（5月25日）賣出，連車位售價介乎4,920萬至6,970萬元。

●天寰地下連花園複式特色戶4089萬元

建灝地產旗下啟德天寰，剛售出星寰匯2座地下及1樓複式連花園A室，實用面積1,410方呎，花園面積384方呎，連車位成交價4,089萬元，呎價2.9萬元。

●龍譽高座三房戶呎售逾3.3萬元

保利置業集團（00119）的啟德龍譽，售出1A座32樓A單位，屬高座三房連多用途房戶，實用面積832方呎，以2,755.2萬元獲承接，呎價33,115元。

●利奧坊．曦岸加推36伙本周五發售

恒基地產（00012）旗下旺角利奧坊．曦岸，剛加推價單2號及新銷售安排。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，項目首輪銷售反應理想，其中開放式單位接近沽清，反映市場對中小型單位需求殷切，故推出新價單，涉50伙，包括10伙兩房戶、15伙一房戶及25伙開放式戶，折實售價逾460.81至1,033.23萬元，個別單位定價輕微調整1%。項目將於本周五（5月29日）以先到先得形式發售36伙，包括6伙首度推出兩房戶。

●白石角嘉熙9伙終止交易 涉逾7800萬元

該批單位均於2018年6月成交，當中售價最高為7座16樓C室，實用面積597方呎，成交價1,092.3萬元，呎價18,296元。而該9伙終止交易單位，當中有5伙安排周二(26日)重售。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626