樓價UPDATES：驚被截胡！買家還價至深夜送訂完成交易

市場盤源持續緊張，細價上車盤特別搶手，一名曾被截胡的買家，收到屯門利寶大廈兩房放盤後，即晚還價並在深夜送訂完成交易。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島25座中層C室，實用面積516方呎，兩房間隔，以898萬元易手，實用呎價17,403元，原業主於1995年10月以295.37萬元買入單位，持貨25年，帳面獲利602.63萬元，單位升值超過2倍。

●上環帝后華庭1座中低層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，由900萬元，減至875萬元獲買家承接，減價25萬元或約3%，實用呎價約22,265元，原業主於2011年4月以520萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約355萬元，物業升值約68%。

●西區高雅閣低層E室，實用面積365方呎，兩房間隔，議價約10萬元後，以約680萬元售出，實用呎價18,630元。原業主於2010年4月份以約240萬元購入物業，至今升值約1.8倍。

●灣仔囍匯2期3座中層E室，實用面積447方呎，一房間隔，以1,250萬元易手，實用呎價27,964元。原業主於2013年12月以938萬元一手買入單位，持貨7年帳面獲利312萬元。

●灣仔尚翹峰2座低層C室，實用面積約610方呎，套三房間隔，近日以約1,258萬元沽出，實用呎價約20,623元，原業主於2010月3月以684萬元購入上述單位，持貨10年現轉手帳面獲利約574萬元，物業升值近84%。

●灣仔尚翹峰1座中低層C室，實用面積491方呎，兩房間隔，每月叫租2.6萬元，放租約1個月，減租3,000元或約12%，以2.3萬元租出，實用呎租46.8元，低市價約一成。

●鰂魚涌太古城5月至今錄得33宗成交，其中海棠閣中層B室，實用面積1,015方呎，套三房間隔，享海景，去年11月放盤，叫價2,500萬元，最終減250萬元，以2,250萬元易手，實用呎價22,167元，原業主於1985年以105.9萬元一手買入單位，持貨35年帳面獲利2,144.1萬元，單位升值超過20倍。

●小西灣藍灣半島5座極高層B室，實用面積733方呎，套三加工人房間隔，望山海景，獲租客以3.05萬元承租，實用呎租41.6元，業主於2003年9月以363萬元購入，按買入價計算，租金回報約10.1厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月錄約40宗買賣，較上月同期錄23宗增加約74%，包括5期恒柏街1號低層D室，三房間隔，實用面積703方呎，以1,000萬元放盤約6個月，微減5萬元，以約995萬元成交，實用呎價14,154元，新買家為家庭客，睇樓3次後入市。

●長沙灣昇悅居6座中層H室，實用面積460方呎，業主以每月約1.8萬元放租，僅3天即吸引外區客洽詢，並減租500元，以1.75萬元租出，實用呎租38元。

●奧運站柏景灣10座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，今年1月初開始放盤，原業主開價1,200萬元，經議價後減價20萬元或約1.7%，終以1,180萬元沽出，實用呎價約25,376元，原業主於2012年6月以約728元購入上述單位，持貨8年，現轉手帳面獲利約452萬元，物業升值約62%。

●藍田居屋康雅苑A座高層14室，實用面積435方呎，採兩房間隔，最初開價580萬元，於已補價自由市場以577萬元易手，實用呎價13,264元，新買家見議價後做價吸引即決定入市自用，原業主於2015年1月以402萬購入上址，持貨逾5年現轉手帳面獲利175萬元離場，單位升值44%。

●將軍澳都會駅3座高層A室，實用面積492方呎，兩房間隔，向海景，剛以850萬元易手，實用呎價17,276元，原業主於2005年10月以324萬元入市上址，持貨近15年，現轉手帳面獲利526萬元離場，單位期內升值1.6倍。

●將軍澳海翩匯5座中層J室單位的二手成交個案，實用面積約519方呎，兩房間隔，日前終以920萬元易手，實用呎價約17,726元，原業主於2016年9月以約667.2萬元購入，持貨約4年，現轉手帳面獲利約252.8萬元，賺價約38%。

●將軍澳怡心園5月暫錄約7宗買賣，平均實呎價約12,600元，其中3座高層D室，實用面積604方呎，屬三房連一套房間隔，獲外區客承接換樓，單位原放盤叫價768萬，調減28萬元，至740萬元易手，實用呎價約12,252元，原業主於2011年1月斥資331萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利409萬元，帳面升值約124%。

●將軍澳緻藍天1座高層RB室，實用面積928方呎，四房連套房間隔，今年3月底開始放盤，原開價1,380萬元，減價51.2萬元或約3.7%，終以1,328.8萬元沽出，實用呎價14,319元。

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新界區

●屯門利寶大廈低層H室，實用面積約258方呎，兩房間隔，日前在無睇樓的情況下以323.5萬元沽出，實用呎價約12,539元，原業主於2016年3月以約201萬元購入，持貨4年，現轉手帳面獲利約122.5萬元，物業升值約61%，新買家為區內客，物色屯門三寶多時，過去心儀單位稍作考慮便迅速被其他買家承接，故收到上述放盤，即晚還價，深夜送訂完成交易。

●屯門居屋兆禧苑D座高層9室，實用面積351方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價450萬元放售，經買家議價後，以446萬元沽出，實用呎價12,707元，新買家為上車客，睇樓多時，見樓價重拾升勢，加快入市，原業主則於2015年5月以298萬元自由市場價購入，持貨5年轉手，帳面獲利148萬元離場，單位期內升值50%。

●屯門怡樂花園1座中層A室，實用面積335方呎，兩房間隔，獲區內買家以438萬元承接，實用呎價13,075元，屬市價成交。

●馬灣珀麗灣5月暫錄21宗成交，議價空間收窄至1%至3%，其中23座高層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，新買家為屋苑分支家庭，睇樓後即還價，數度議價後終以708萬元成交，實用呎價約13,308元，原業主於2007年11月以約290萬元購入上址，轉手帳面大幅獲利約418萬元，期內物業升值逾1.4倍。

●元朗Park YOHO第1A期11A座高層A室，實用面積583方呎，兩房間隔，叫價760萬元，減價30萬元，以730萬元沽出，實用呎價12,521元。原業主於2016年6月以644.7萬元一手買入單位，4年升值約85.3萬元。

●大埔寶湖花園C座高層4室，實用面積343方呎，兩房間隔，獲三組客洽購，終以520萬元沽出，實用呎價15,160元。據了解，原業主於2016年11月購入上址，當時作價308萬元，持貨3年多帳面獲利212萬元。

●沙田第一城19座高層B室，實用面積451方呎，三房間隔，以785萬元沽售，實用呎價17,406元。據了解，原業主於1996年5月以110萬元購入上址，持貨24年帳面獲利675萬元。

●馬鞍山銀湖‧天峰1座中層B室，實用面積1,,594方呎，四房雙套房間隔，享全海景，以2,445萬元沽出，實用呎價15,339元。原業主於2009年6月以約1,231萬元一手購入單位，持貨11年帳面獲利約1,214萬元。

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