德勤劈炮及退任潮未完　逾5個月累涉54企核數師

中國中車公布，據中國財政部及國資委相關規定，因德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤已連續6年為公司提供服務，為確保審計工作的獨立性和客觀，並滿足實際情況及業務發展需要，擬不再聘請上述會計師事務所為其財務報告審計機構，亦擬不再聘請德勤華永為內部控制審計機構。董事會決議聘請畢馬威華振為核數師。

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