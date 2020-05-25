德勤劈炮及退任潮未完 逾5個月累涉54企核數師
2020年05月25日 20:21
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再度退任上市公司核數師！計及中國中車(01766)，德勤在過去逾5個月，已連環辭任及退任總數達54家香港上市公司核數師職務。
中國中車公布，據中國財政部及國資委相關規定，因德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)和德勤已連續6年為公司提供服務，為確保審計工作的獨立性和客觀，並滿足實際情況及業務發展需要，擬不再聘請上述會計師事務所為其財務報告審計機構，亦擬不再聘請德勤華永為內部控制審計機構。董事會決議聘請畢馬威華振為核數師。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少54家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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