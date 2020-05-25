【全球救市】英國擬打救策略重要性企業 保住飯碗
2020年05月25日 20:28
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(Getty Images圖片)
疫情導致許多僱主陷困，旅遊業等更幾乎崩潰。外電報道，英國財相辛偉誠授權制定特殊情況下打救具策略重要性企業的計劃，打救任何一旦出事會對經濟構成不合比例衝擊的企業，但沒有指明哪些企業屬於具策略重要性。
英企近期公布的消息反映商界面對的壓力，當中車廠勞斯萊斯宣布裁減9,000個職位，維珍航空正致力避免爆煲。消息指，英國最大車廠、有約3.8萬員工的積架越野路華正磋商透過政府貸款機制，借入逾10億英鎊渡過難關。
目前而言，英國首相約翰遜拒絕打救當地航空業，要求業界首先透過所有商業途徑籌集資金。麥肯錫本月較早前發表的報告則指，疫情令英國近1/4職位面臨流失，低收入人士最受影響。
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