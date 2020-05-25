歐洲救市資金何來？分析：或從美國科企打主意

新冠肺炎疫情後，各國重建經濟急需大量資金，在歐洲「數碼稅」再被提上議程。外國媒體報道，隨着政府尋求新的收入來應對持續的新冠肺炎危機，科技巨頭可能被迫在歐洲繳納更高的稅款。

歐洲對諸如Google、Facebook或Amazon之類的科技公司徵稅一直是棘手的問題。各國未能在2019年對數碼稅達成一致看法，並將談判延遲到經濟合作與發展組織中進行。與此同時，一些國家例如法國決定無論如何，都要實施自己的數碼稅，但行動相信會引發與美國的貿易爭端。

歐盟各國需要新的現金來支持其經濟，歐盟委員會將於本周公布新的支出計劃，該機構可能會將額外的稅收，例如「碳稅」視為新的收入來源，也可能會向科技公司尋求額外的收入。

研究公司歐亞集團的分析師David Livingston表示，數碼商品或服務在歐洲發展迅速，這使到歐盟委員會對潛在的電子商務和數碼稅愈來愈感興趣。

Fitch Solutions的高級行業分析師Dexter Thillien也認為，有兩個原因可能會使到科技巨頭被要求支付更高的稅項，包括科技公司在疫情前後賺得最多，其次是各方在向徵收數碼稅方面已採取了許多措施。

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