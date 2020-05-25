道指周二面世124年　缺「新經濟股」恐與時代脫節

道瓊斯工業平均指數周二(26日)迎來面世124周年，任何關注市場的人都明白這個指標已經老了，而且很難跟上科技的步伐。2月初時佔最大比重的波音公司股價暴瀉，讓道指付出慘痛代價，亦未能反映現時新經濟股成為升市火車頭的現象，不禁令人懷疑道指還能不能反映廿一世紀的經濟，特別是在這個新冠肺炎時代。

疫情爆發令新經濟股股價揚升之際，指數之間的差異從未如此巨大。道指今年以來仍累計下跌近14%，最慘的時候跌幅達到35%，反觀科技股掛帥的納指今年累計上漲近4%，標普500指數也僅下跌9%。

回顧過去不足半年的時間，納指有17個交易日跑贏道指1個百分點，數據顯示，這較2009年以來任何一年的全年數字都要多。當然，建立股市基準指數的目的是衡量市場的發展，若以指數的漲跌幅度來判斷其優劣，並不恰當。

不過，這些差異很大程度歸因於哪些公司沒有被納入道指。以網購巨人亞馬遜為例，今年以來股價大漲逾30%，為納指貢獻了近一半的漲幅，也為標指貢獻10%升幅，但由於其股價高達2,500美元，以股價量度成分股比重的道指顯然無法容納它。

其他在全球「宅家」時代表現出色的股份，例如網絡電視Netflix、電子支付平台PayPal和晶片商英偉達(Nvidia)，今年以來股價均上漲最少30%，但全部都不是道指成分股。

LPL Financial策略員德特里克坦言，如何你跟隨道指，就會錯過一些重大的股票，從其組成來看，道指毫無疑問落後時代。

1896年5月26日面世的道指，一如其名字所說明那樣，工業公司在道指的佔比高達13%，較標指和納指分別高出5個和11個百分點。

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