全球經貿戰：中方指「基於事實」徵收澳洲大麥反傾銷稅

財經媒體彭博報道，中國商務部長談到對澳洲大麥徵收反傾銷稅時稱，這項決定是基於事實做出，中國對於採用貿易救濟措施是慎重而克制的。

商務部長鍾山在周一(25日)兩會「部長通道」對記者們表示，澳洲對大麥存在補貼、傾銷情況，對中國產業造成了嚴重的損害。

澳洲否認傾銷說法，貿易部長Simon Birmingham上周稱：「我們確實對中國的決定深感關切，因為看上去不是基於對事實或證據的正確理解。」

鍾山沒有提中國與澳洲關係惡化，也沒有說明是否會有進一步的措施。他表示，18個月前已經啟動大麥進口調查，是合法行動。他還表示，自兩國建交以來，中國對澳洲發起的貿易救濟調查只有這一宗。同期，澳洲對中國發起的貿易救濟調查有100宗，其中今年以來就發起了3宗。

鍾山呼籲在疫情蔓延損害全球商業活動的背景下，世界貿易組織(WTO)成員要慎用貿易救濟措施。

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