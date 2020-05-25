中概股危機！途牛旅遊網面臨退市風險

外國傳媒報道，在美國納斯達克交易所上市的中國旅遊網站「途牛旅遊網」近年虧損嚴重，現在因連續30個交易日股價低於1美元，而被納斯達克發函提醒，面臨退市危機。

途牛旅遊網上周五(22日)收市報0.76美元，跌2.64%。該公司2014年在納斯達克上市時最為風光，當時每6個前往馬爾地夫的中國遊客，就有1人使用途牛，股價一度直逼24美元。

不過，由於營運成本高昂，途牛旅遊網從2014年開始就出現虧損，在2015年至2019年間蝕55.86億元人民幣，過去6年沒有任何一年有盈利，加上原本專注於機票及酒店的「攜程」打入旅遊行程市場，迫使途牛繼續減價競爭。

按納斯達克規定，在接到股價低於1美元通知後，需要在未來180天內，有連續10個交易日股價高於1美元才算合規。

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