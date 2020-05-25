【二手觀望】青衣4日僅一宗成交　港島樓8年蝕160萬

樓市去向未明，加上新盤成為市場焦點，二手交投明顯減慢。自「港版國安法」草案上周五(22日)推出至周一(25日)為止4天內，青衣全區僅錄1宗二手買賣。同時，近日市場再錄損手個案，銅鑼灣曦巒一個單位，市傳以920萬港元轉手，物業不足8年間帳面貶值約15%。

【青衣】

美聯樊志聰表示，青衣二手交投急挫，主因是一手市場搶客，加上二手盤源減少，價格亦開始回升，更令買家轉趨觀望。在過去的4天，區內只錄藍澄灣6座一個中層戶成交，該單位實用面積488方呎，減價25萬元，以655萬元沽出，呎價13,422元。他認為，「辣招」干擾樓市，政府應撤辣讓市場自由發展，增加物業流轉。

【沙田】

該行翁凱傑亦指，新盤「鎖死」二手購買力，上周五至周一，沙田第一城只錄兩宗成交。剛錄成交包括1座低層H室兩房戶，實用面積327方呎，開價550萬元，微減約3%，以533萬元沽，呎價約16,300元。該屋苑本月暫錄逾40宗買賣。

【鰂魚涌】

至於鰂魚涌太古城交投情況相若，期間亦僅有兩宗買賣，個別業主更要劈價出貨。中原張光耀稱，該盤海棠閣中層B室三房戶海景戶，去年底以2,500萬元放售，降價250萬元後，終售約2,250萬元，以單位實用面積1,015方呎計，呎價22,167元。項目5月錄至少33宗交投。

【將軍澳】

美聯黃少明指，將軍澳二手市都有減價成交。單位為怡心園3座高層D室，實用面積604方呎，套三房間隔，叫價768萬元。原業主礙於經濟及政治事件影響，減價28萬元，以740萬元易手，呎價12,252元。項目本月錄錄7宗成交，平均實用呎價約1.26萬元。

【港島】

此外，近日有個別港島樓要蝕讓離場。市場消息透露，曦巒一個低層單位，實用面積465方呎，市場放盤多時，市傳減價沽出，呎價約19,785元。據了解，原業主於2012年購入，是次轉手帳面蝕逾160萬元。

消息則稱，北角曉峯中層單位，市傳以1,450萬元易手，較約9年前購入價，帳面低逾50萬元，以實用面積694方呎計算，成交呎價約20,893元。至於同區柏傲山一個3座低層戶，實用面積717方呎，亦傳售1,980萬元，呎價約27,615元。物業6年僅升值約7%，料有機會蝕使費離場。

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