中美科技戰：南韓晶片也倚賴美國技術　難獨善其身

外國傳媒報道，有半導體業界消息人士指出，中美科技戰使南韓晶片製造商的疑慮升溫，主因是儘管三星電子、SK海力士的核心事業是記憶晶片，未被納入美方對華為的新禁令，但南韓晶片業的晶片製程，從設計、製造到封裝，都倚賴美國技術。

消息人士指出，南韓的記憶晶片業短期內不會受美國新禁令衝擊，但不確定性提高，將使南韓企業不安，長期可能產生負面影響。

該國貿易協會資料顯示，去年南韓晶片設備最大進口國是日本，規模達3,296億美元；其次是美國，達3,202億美元；排名第三是荷蘭，達1,745億美元。有南韓官員說：「簡單來說，無論是記憶或非記憶晶片，美國技術約佔南韓晶片生產的30%。雖然佔比依產品種類有所不同，但整體來說，整套製程中不可能捨棄美國的技術。」

新禁令給予120天寬限期，期間仍可依照原計劃向華為供貨，故傳華為正全力說服三星及SK海力士，希望提前下單採購數碼裝置所需的記憶晶片和邏輯晶片。

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