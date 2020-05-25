中國鼎益豐獲主要股東贈送物業　料產生支出2千萬人幣

不動產登記稅預期將產生一筆一次性支出，估計約為2,000萬元人民幣，惟視中國相關機構的最終評估結果而定。預期包括維護、保養及水電費在內之經常性開支每月約28.5萬元人民幣。

物業由22個非住宅單元組成，即位於中國深圳市福田區福田街道濱河大道南京基濱河時代廣場北區(二期)9樓、33樓及60樓之901號至903號、905號至909號、3301號至3303號、3305號至3308號、6001號至6003號、6005號至6008號，面積介乎約56至約505平方米及總面積約7,093平方米。

物業位於京基濱河時代廣場，為深圳市福田區中央商業區西面的唯一商業、零售及住宅綜合體，並鄰近鐵路與公路交匯處以及其他主要基礎設施。

根據物業之不動產權證，贈送方擁有之物業年期自2012年12月31日起至2062年12月30日止為期50年。

物業已由贈送方單方面及無條件贈送予根據中國法律成立之公司全資附屬公司深富盛創(深圳)貿易有限公司，方式為根據中國法律訂立一份文據。

董事經作出盡職查詢後了解，贈送方由於其註冊及營運地點由深圳市搬遷至海南省海口市以利用海口市更為寬鬆的商業及其他政策優勢而決定作出贈送，因此，贈送方不能作為業主身份使用物業，亦不符合贈送方出租物業的業務範圍。

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