東方日報B1：樓價睇冧25%　地產股捱沽

市場憂慮本港局勢不穩掀起走資潮，拖累不少本地薑股份及其他非中資股周一盤中跌穿三月中新冠肺炎疫情冧市時的底部，恒生指數盤中曾瀉逾400點。儘管恒指收市輕微回升22點，收報22,952點，惟美資投行高盛警告，若本港社會再趨動盪，整體住宅樓價及零售舖租恐較去年中分別瀉25%及20%，料地產股維持弱勢；歐資的瑞銀更警告恒指最悲見19,200點。

恒指甫開市再度急插204點，跌幅未幾擴大至410點，觸及22,519點的全日低位，惟之後在中資股支撐下，逐漸收復失地。國企指數跑贏恒指，收市回升39點，收報9,465點。港股總成交額逾1,184億元，沽空金額約182億元，沽空比率15.4%，港股通錄得淨買入逾27億元。

高盛估算，萬一社會動盪恢復熾熱，本港住宅樓價、整體寫字樓租金及整體零售舖租，對比2019年中的最大潛在跌幅會分別達到25%、15%及20%，其中核心商業區(CBD)的寫字樓租金及優質地段舖租最大跌幅恐達45%。

倘若社會沒有出現動亂，一旦疫情對經濟的影響拖至今年第四季始消散，高盛估計，本港住宅樓價及整體零售舖租分別會較2019年中跌30%及25%。以上預測參考2003年「沙士」及2008年金融海嘯等往績得出，直言本地地產股之風險溢價短期內持續高企，股價偏弱。

根據外電報道，經歷地產股過去2日急劇下跌後，現時恒生指數市盈率只是9.5倍，跟比新興市場更落後的前緣市場看齊，市帳率亦再度插穿1倍。

大華繼顯執行董事梁偉源料恒指短線在22,500至23,500點徘徊，惟坦言即使地產股現價已大致反映本地前景黯淡，中長線亦難有突破。以「港版國安法」恐困擾港股一季甚至半年，不如選擇內地新經濟股及受惠刺激政策的板塊，捕捉全球流動性寬裕的機會。

瑞銀中國策略主管劉鳴鏑稱，該行今年恒指基本目標為22,500點，惟「港版國安法」發展未明，而且全球在未有新冠肺炎疫苗的情況下復工恐令疫情有「翻兜」之虞、出口及消費尚未復原下，恒指恐瀉至19,200點。

中國主權基金中投公司的首席風險官趙海英向外媒指，基金近期增持了醫療保健及科技股，以地域看則增持了亞洲股票，因為其疫情不確定較低。她認為，流動性最壞的情況應已過去，惟呼籲各國政府加強合作。

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