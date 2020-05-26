歐股收市向好 拜耳急漲逾7%

歐洲股收市向好，法國CAC指數收報11,391點，升317點或2.87%；德國DAX指數收報11,391點，升317點或2.87%。英國和美國金融市場周一(25日)假期休市。

法國自5月11日起逐步放寬居家隔離措施，於上周日起開放教堂等宗教地方，並將於6月2日起容許咖啡店和酒吧等較低風險的地方重新營業；德國則在5月首周起逐步重啟經濟。至今歐盟16個聯邦國家都已經計劃了重啟經濟計劃。

個股方面，德國藥廠拜耳全日急升7.77%，此前有報道指公司旗下的除草劑在美國的訴訟已達成協議。

德國航空業有望獲得政府批出的90億歐元援助，航空發動機製造商MTU收市升7.53%；漢莎航空亦升7.49%。

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