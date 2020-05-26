加拿大央行：通脹可能更長時間才達標

外媒報道，加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)表示，其貨幣政策可能容許通脤率更長時間才達到2%的目標。他重申，目前處於歷史低位的加拿大利率不大可能在未來一段時間內上調。

波洛茲將於6月3日起辭任加拿大央行行長，其職位將由現年58歲的經濟學家、加拿大前央行官員Tiff Macklem接任。加拿大政府選擇了這位應對了2008至2009年金融危機的老將，來處理大流行帶來的經濟影響。

事實上，受到國際油價重挫和新冠肺煉疫情所影響，加拿大通脹率在4月跌至負值，為2009年以來首次。該國央行自疫情爆發以來已經連續3次減息，並歷史上首次實施規模龐大的買債計劃，以緩解金融市場的壓力。

波洛茲表示，將容許貨幣政策更具彈性，去使通脹達至目標，這個做法容許了該央行落實更戰略性的決策，以應對金融市場的壓力。他並指，加拿大通脹可能持續受控地處於1%至3%的水平，而該央行的目標通脹率為2%。

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