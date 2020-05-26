國際油價周一上漲逾1%　油市有望恢復平衡

國際油價周一(25日)上漲，紐約7月期油收報每桶33.72美元，升0.47美元或1.47%；布蘭特7月期油收報每桶35.53美元，升0.4美元或1.13%。

新冠肺炎疫情稍緩，各國按計劃逐步重啟經濟，油市需求有望部分恢復，但中美關係趨於緊張，尤其是中國計劃實施「港版國安法」之後，美方揚言將制裁中國，令全球經濟前景增添不明朗性。

另據外媒報道，俄羅斯能源部長Alexander Novak表示，俄羅斯已經將產量減少每日200萬桶，達到石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)協議規定的目標。

俄羅斯能源部預計目前全球市場過剩供應量達每日700萬至1,200萬桶，預計將在6月至7月達到平衡。

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