德國政府擲出90億歐元方案　擬救助漢莎航空

外媒報道，德國政府宣布以90億歐元方案來援助漢莎航空，再度向這家20年前實現私有化的公司注入國有資本。

漢莎航空周一在聲明中表示，援助計劃包括初步收購該公司20%的股份，若出現敵意收購，可能增持到25%加1股，形成具有否決權的關鍵少數持股。德國將獲得對漢莎航空公司策略實際上的否決權。該計劃仍需得到歐盟批准，極有可能遭到瑞安航空等競爭對手的反對。

德國財長Olaf Scholz表示，政府投資將是暫時的，但強調退出時間將取決於漢莎航空的財務復甦速度，指「有義務確保這項投資不會犧牲納稅人利益」。

這是德國在新冠肺炎危機期間推出的最大一筆企業救助計劃，也是唯一一筆政府直接投資項目，但接下來可能會有更多。作為穩定經濟的措施之一，德國政府設立了1,000億歐元基金收購處境困難公司的股權。

根據該方案，德國政府將以資產負債表名義價值，即每股2.56歐元的折扣價購買漢莎航空新股。漢莎航空股價周一收報8.64歐元，升7.49%，今年以來已經累跌近一半。

這筆交易還包括通過「沈默參與」進行的57億歐元投資，這是一項不會稀釋股東投票權的股債混合工具。漢莎航空將在2020年和2021年就這筆投資派發4%的有保證股息，2027年將升至9.5%。根據聲明，如果公司不支付有保證股息，「沈默參與」投資的一部分可轉換為5%的漢莎股票。

德國政府還將支持一項30億歐元的3年期貸款。政府計劃在2023年底之前出售所持股份，至於最終是否退出則取決於漢莎航空是否償還援助資金，以及股價是否高於收購價加利息。

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