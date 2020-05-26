道指期貨續上漲　港股黑期重上23000關

美股周一(25日)假期休市，各項指數期貨表現做好，道指、標指、納指於周二亞洲時段齊升逾1%，延續上星期的強勢表現。俗稱「黑期」的新加坡港股期指報23,007點，升92點。

新冠肺炎藥物研究持續有正面發展。其中，美國生物科技公司Novavax周一表示，已經開始對其實驗性新冠肺炎疫苗進行首次人類研究。

另一疫苗研究公司Moderna上周指，其疫苗試驗取得積極進展，該試驗中所有45名參與者均已檢查出新冠肺炎病毒抗體。

Johns Hopkins大學截至周一的統計顯示，新冠肺炎全球確診人數約546萬宗；死亡人數超過34萬宗。隨着疫情發展漸趨緩和，各國政府已計劃逐步放寬家居隔離措施，以重啟經濟。

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