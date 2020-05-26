信達生物：腫瘤創新藥1期臨床研究在華完成首例患者給藥
2020年05月26日 07:12
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信達生物(01801)公布，公司的重組全人源抗含免疫球蛋白基序和免疫受體酪氨酸抑制基序結構域的T細胞免疫受體(TIGIT)單克隆抗體(IBI-939)的1期臨床研究完成中國首例患者給藥。
IBI-939的1期臨床研究是一項在中國開展，用以評估IBI-939單藥或聯合達伯舒®(信迪利單抗注射液)，重組全人源抗PD-1單克隆抗體，治療晚期惡性腫瘤受試者中的安全性、耐受性和初步抗腫瘤有效性的臨床研究。
TIGIT是腫瘤免疫治療中最有前景和潛力的靶點之一。目前國外正開展多個抗TIGIT單克隆抗體藥物相關的臨床研究，但尚無品種被獲批。初步臨床結果顯示，抗TIGIT抗體作為單藥療法或聯合抗PD-1/PD-L1抗體藥物均展現出一定的安全性和抗腫瘤有效性，特別是聯合療法有望發揮協同增強作用。
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