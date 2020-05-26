信達生物：腫瘤創新藥1期臨床研究在華完成首例患者給藥

IBI-939的1期臨床研究是一項在中國開展，用以評估IBI-939單藥或聯合達伯舒®(信迪利單抗注射液)，重組全人源抗PD-1單克隆抗體，治療晚期惡性腫瘤受試者中的安全性、耐受性和初步抗腫瘤有效性的臨床研究。

TIGIT是腫瘤免疫治療中最有前景和潛力的靶點之一。目前國外正開展多個抗TIGIT單克隆抗體藥物相關的臨床研究，但尚無品種被獲批。初步臨床結果顯示，抗TIGIT抗體作為單藥療法或聯合抗PD-1/PD-L1抗體藥物均展現出一定的安全性和抗腫瘤有效性，特別是聯合療法有望發揮協同增強作用。

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