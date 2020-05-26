【市前重點睇】道指期貨升逾200點　油價漲逾1%

●美匯指數企99.86，離岸人民幣(CNH)見7.1495，港匯處7.7544，美元兌日圓報107.71，英鎊企1.2194，歐元跌至1.0898。金價低企1,726美元。布油處35.53美元，紐油企33.88美元。道指期貨升逾200點。

●美股各項指數期貨表現做好，道指、標指、納指於周二(26日)亞洲時段齊升逾1%，延續上周的強勢表現。

●白宮經濟顧問哈西特預期，當地失業率將升至20%以上才見頂，並料11月大選時失業率仍處於雙位數，但形容失業率是滯後的數據，商業活動已接近邁向復甦的轉捩點。

●俗稱「黑期」的新加坡港股期指報23,007點，升92點。

●紐約期金於電子交易時段收報每安士1,727.4美元，跌8.1美元或0.47%。

●紐約7月期油收報每桶33.72美元，升0.47美元或1.47%；布蘭特7月期油收報每桶35.53美元，升0.4美元或1.13%。

-俄羅斯能源部預計，目前全球市場過剩供應量達每日700萬至1,200萬桶，預計將在6月至7月達到平衡。

●歐洲央行管委德加洛表示，由於通脤水平較低，歐洲央行未來存在採取創新和「快速有力」的決策空間，亦很可能需要更多刺激措施。

●蘋果公司(Apple Inc.)本周開始重開日本的零售店，位於福岡和名古屋的零售店本周三(27日)重開，至於其他8間日本零售店的重開日期則未有公布。

●德國政府擲出90億歐元方案，擬救助漢莎航空。

●日本政府周一(25日)宣布解除全國緊急狀態，並將在周三(27日)就第二份追加預算做出決定，以幫助受疫情打擊的個人和企業。

●中國外交部強烈譴責美國將33家中國實體列入貿易黑名單，敦促美國糾正錯誤做法，並表示中國將採取一切必要措施維護其主權、安全和發展利益。

●中國人民銀行數據顯示，截止4月底結構性存款規模首超12萬億元人民幣，連續4個月按月錄得增長。

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