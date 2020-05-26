【專家點評】古勝：恒生銀行唔好心

尋日港股略為反彈，但升幅只得22點，正式跌穿早前的橫行區間，且失守自3月25日後一直企穩的23,000點關口，短期內若無辦法重返其上，後市繼續向下的機會大增。目前，市場上最大的不確定因素是政治問題，未來坐過山車的機會更多，建議各位缸邊友唔好輕率作出投資決定，有貨者到位止蝕就要手起刀落，無貨者唔好手多入市，暫時睇定啲先。

睇番走勢，恒生月線圖顯示2018及2019年營造雙頂向下，去年中跌穿頸線，直至今年3月份先破位向下，目前已跌近250月線117元水平的支持位，有意撈底者可先觀望該線能否守穩，再行分注吸納。若然守唔住，宜等喘定先部署。

東網財經專欄作者 古勝

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