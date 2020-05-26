投機者大手押注港元貶值　預示跌穿7.85水平

外電報道，香港資金外流的擔憂，已明顯從外匯市場反映，並考驗着港元應對經濟衰退的抗壓能力。

投機者通過衍生產品全盤押注港元大幅貶值，港元期權成交量上周五(22日)飆升至37億美元(約288.6億港元)，其中三分之一押注港元兌美元將觸及或跌穿7.85的弱方兌換保證水平。

市場動盪還會惡化的看法，在利差市場上也很明顯，港元與美元互換利差達到1990年代的水平。一年期遠期點收市價觸及1999年以來最高水平，表明對沖港元貶值的需求激增。

上周內地出人意料地決定宣布推行「港版國安法」，香港成為中美之爭加劇的風暴中心。港元由此創下6周最大跌幅，香港股市也創下2008年以來的最大跌幅。特朗普政府正在考慮應對措施，可能包括撤銷香港的特殊貿易地位，這一風險將削弱香港作為國際金融中心的地位。

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