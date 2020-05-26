新加坡金管局：利率將保持較低水平
2020年05月26日 08:51
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(Getty Images圖片)
新加坡金管局表示，該國的貨幣政策立場是適當的，將保持不變，而下一次政策檢視計劃於10月份進行。
金管局首席經濟學家和副常務董事Edward Robinson稱，鑑於主要中央銀行採取非常寬鬆的貨幣政策立場，新加坡的利率將保持較低水平。
另外，該國人力部預期，新加坡的就業市場狀況在今年稍後時間將會惡化。目前存在相當大的不確定性，新加坡必須為裁員做好準備。
此外，貿易工業部預期，該國將於下半年逐漸復甦，但要取決於感染新冠肺炎疫情的高峰和全球經濟。美國和歐元區等主要經濟體中，存在爆發另一波感染潮的風險，這可能進一步擾亂經濟活動。此外，當局下調今年國內生產總值(GDP)預測至收縮4%至7%，如最終收縮7%，將是該國自獨立以來最嚴重的經濟衰退。
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