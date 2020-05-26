傳滙豐董事會敦促重啟改革　擴大裁員或出售業務

消息指出，滙豐控股3個月前宣布其155年歷史上最大規模的重組，而是次健康危機需要該行進一步採取更大力度的措施。

早於2月份時，滙豐控股宣布計劃裁員35,000人，並通過降低美國和歐洲業務以及投資銀行的規模，以削減45億美元成本及1,000億美元風險加權資產，但此後出現的疫情促使管理層暫停裁員。

報道稱，該行的董事會現在正在敦促高層重啟改革，並考慮更大力度的調整，措施包括進一步裁員，甚至可能出售其美國業務、法國的零售網絡以及在較小的非戰略國家的業務。

滙豐控股發言人拒絕置評。

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