【專家點評】陳蓓敏：神州控股績佳宜候低吸

昨日為美國將士陣亡紀念日，金融市場休市。整體上周美股表現不俗，納指又重奪9,300點水平。過去一年納指累升約22%，S&P 500指數也見進帳4.5%，道指稍見落後，跌4.5%。周末期間，中美角力再次升溫，全國人大審議「港區國安法」，觸動外國在港利益中樞神經線，各國繼續發動不同層面戰場戰事。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有港交所)

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