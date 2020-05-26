【專家點評】陳蓓敏：神州控股績佳宜候低吸
2020年05月26日 09:00
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昨日為美國將士陣亡紀念日，金融市場休市。整體上周美股表現不俗，納指又重奪9,300點水平。過去一年納指累升約22%，S&P 500指數也見進帳4.5%，道指稍見落後，跌4.5%。周末期間，中美角力再次升溫，全國人大審議「港區國安法」，觸動外國在港利益中樞神經線，各國繼續發動不同層面戰場戰事。
港股上周五大跌逾1,300點後，昨日跌幅收窄，曾低見22,519點，收報22,952點。月內自高位24,766點，累跌2,000點波幅。未來數月，政治市因素，上落呈現大波幅。市場憧憬更多中概股回歸作第二上市，香港交易所(00388)見強，升約6%高收275港元水平，多間投行調高目標價至270至310元。
神州控股(00861)為國內數一數二大數據服務集團。去年收入達177.27億元，同比增長16.2%，純利升101.8%至3.02億元，表現理想。公司積累30多年金融行業經驗和技術，自主研發創新的分布式應用平台及銀行核心業務系統，可打通金融機構與不同行業的場景，有利收集大數據作不同應用。產品燕雲DaaS贏得國家科學技術一等獎，並因此獲長春、唐山市高額數字化建設項目，「新基建」發展前景優良。建議候低吸納，目標睇5元，止蝕為4.05元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有港交所)
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