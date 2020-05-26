【專家點評】林嘉麒：走資未惡化　大市喘穩

天有不測之風雲，投資市場經常如是，作為投資者惟有見步行步，只要大方向沒有改變，短期壞消息可當作調整。惟假如方向有變，就要及時轉軚。經歷過疫情的洗禮，投資者應深切體會到時晴時陰的投資天氣。美國的經濟數據如何地差，也難令股市調整很多，不過投資市場涉及政治因素，便會風起雲湧，變化莫測，惟有留意資金流。

恒生指數上周大部分時間徘徊於24,500點，投資者正期待兩會傳來利好消息等破頂。事實上，國家領導人罕有評論經濟發展，提出要滿足國內需求，作為發展的出發點和落腳點；亦提到加快推進數字經濟、智能製造、生命健康、新材料等戰略性新興產業。言論清楚列出日後作為投資者要留意的重點。

另一方面，發改委在發布會指出，要加強消費基建加快布局5G等新基建，着力提升產業鏈水平，進一步促進汽車消費和二手車的流通；適當地提高赤字率，發行抗疫特別國債等。汽車、基建、新基建一如預期是未來穩定中國經濟的重要行業。中線投資概念清晰，應留意這些板塊。

問題是，市場正擔心香港短期或出現走資潮。平心而論，炒股不談政冶。資金進出有其不同原因，惟結果是重要，近期錢是如何走﹖港匯至上周五收市，每美元兌港元報7.7558，較上周四貶31點子。港元12個月遠期匯率，與港匯差距繼續擴大，至上周五收市的7.8358，與當日即期港匯差價達800點子，創1999年以來最高差距水平，反映了投資者對沖港元貶值的需求激增，港元被睇淡。亦有大行認為，若在未來幾周中美緊張關係升級，港匯即期及遠期差價，將有機會進一步推高。

不過，事隔數天，港匯周一未見迅即轉弱，而昨日最新的HIBOR顯示，隔夜息有回落現象，儘管一個月拆息由上周五的1.01893升至1.13345，升幅未算太急，港元供應情況未見太緊張，加上A股由跌轉升，均是利好昨日大市表現的原因，要提早擔心資金流出香港或其股市，似乎早了些。

恒指方面，昨日先低後高，開市後曾經跌近400點，低見22,500邊水平，難得A股回勇，令恒生指數釜底抽薪最後倒升23點，走勢令人歡喜。但是，現時說恒指已見底又是言之過早。嚴格來說，恒指只是第一日低位出現陽燭，雖然亦可能見底，惟最起碼恒指向好走勢在周二需要持續，要有進一步突破。短線要先留意重上50天線23,754點以上的可能。恒指於3月底至4月初，游走於22,700至23,900點的區域內，昨日勉強重上此範圍內，可以說是回穩，但不可說成轉強。

再者，恒指昨日回補了3月25日以來的上升裂口，4月2日一度回補大部分，就是只差3點。昨日一跌，完美回補整個裂口，亦考驗了22,500大關。期望的是，短期22,500能守到，否則再補3月24日裂口的話，22,800就會成為恒指的大阻力，而下望則是21,700點。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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