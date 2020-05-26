港股漲逾400點　美團飆近一成　地產股反彈

港股高開後升幅擴大，恒生指數曾飆456點，高見23,409點。國企指數升150點，主板成交370億港元。

藍籌股全線上升，地產股顯著反彈。恒基地產漲4.2%，是表現最佳藍籌；長實升3.5%；領展及新鴻基地產升3%；九龍倉置業及信和置業升2.5%。

香港交易所早段升破280元後回吐，並一度倒跌，暫升0.1%報275.4元，是升幅最細藍籌。

大型科網股有追捧，美團點評業績勝預期，股價飆9.7%，創138元上市新高。騰訊升1.4%報422.6元；阿里巴巴升1.6%報201.4元；小米集團升2.7%報12.6元。

其他重磅股藍籌合力撐市，友邦保險及滙豐控股升2.4%及1.9%；中國移動升1.5%；工、中、建三大內銀股升1%至1.3%；三桶油升1.4%至1.7%。

醫藥股亦跑贏大市，中國生物製藥升3.6%；石藥集團及國藥控股升3.5%。藥明生物升2.5%。至於近日熱炒的康希諾生物大跌9%。

【09:20】騰訊升逾1% 領展重上60元

道指期貨升逾300點，港股繼續反彈。恒生指數開市升246點或1.07%，報23,198點；國企指數高開104點或1.11%，報9,570點。

騰訊升1.4%撐市，開市報422.4港元，貢獻恒指38點。阿里巴巴升0.9%重上200元；美團點評業績勝預期，股價升2.5%報129元；小米集團升1.6%報12.46元。

近日急跌的地產股個別發展，信和置業反彈2.6%，是表現最佳藍籌。領展升2%重上60元；新鴻基地產及長實升1.3%及1.1%。恒基地產、新世界發展及九龍倉置業跑輸，開市升0.3%至0.7%。

金融股方面，滙豐控股升0.8%報36元，市傳滙控董事會敦促重啟改革，並擴大裁員規模。香港交易所升1.1%，見278元的4個月高位。友邦保險、中銀香港、建設銀行升近1%；工商銀行升1.2%；中國人壽及恒生銀行升1.4%。

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