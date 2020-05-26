港股格局：張智威料地產股可持續反彈
2020年05月26日 10:05
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恒生指數周二早段急升逾400點，高見23,409點。
信誠證券聯席董事張智威表示，恒指由4月初開始一直在24,000點附近上上落落，雖然近日曾跌穿23,000點，但已很快反彈，預期後市有機會重返24,000點附近。
他認為「港版國安法」就法例本身而言沒有問題，因全世界都有「國安法」，大家害怕是之後政府會否濫用條例、進行濫捕等等。而在剛過去的周末周日，樓市新盤繼續熱銷，反映投資者對香港未來投資環境依然有信心，因此預期港股跌勢已喘定。
當中，之前跌勢過急的本地地產股有機會繼續反彈。另外，「ATM」(阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、美團點評(03690))繼續看好，當中，阿里和美團有機會8月份獲宣布納入恒指，他建議投資者可伺機買入阿里，取其市值最大，兼在ATM中走勢最為落後。
美團放榜後周二早間一度升至138元新高，升幅達9%；阿里和騰訊則同樣升逾1%。
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