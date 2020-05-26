【專家點評】鄧聲興：內地擴大高等教育 利好新高教股價
2020年05月26日 10:34
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兩會目標訂立今明兩年職業技能培訓3,500萬人次以上，高職院校擴大招生200萬人。至於內地今年高校畢業生874萬，高校和當地政府要提供不斷線的就業服務。內地擴大高等院校的招生規模，有利新高教集團(02001)現有學校的招生及學費收入。期內學生人數增長強勁，學費及住宿費顯著上升，分別增加98%及146%。集團以3.8億元全權擁有一間河南的職業學院，該學院今個學年在校生人數逾2.7萬人。新收購的職業學院有助提升集團未來學費的增長空間及盈利能力。目標價睇5港元，向下支持位為4元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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