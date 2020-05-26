【專家點評】陳正犖：國際政治爭端仍為顯著風險

環球股市三月底急挫35%之後，暫時反彈約30%，主要央行及政府財政部門推出前所未見措施起重要作用。資產組合配置方面，花旗對環球股票看法維持中性，環球債券整體維持偏低比重，但看好成熟市場投資級別債券，連同黃金，繼續是對沖組合風險的合適工具。

環球股票中，我們較看好美國、新興亞洲及拉丁美洲股票，相反看淡歐元區、新興歐洲、中東及非洲股票。美國中小型股票表現落後於高息債，故此早前我們調高對美國中小型股份的偏好，是逾五年以來的首次。如果從行業看，相信讀者都留意到科網、電商及健康護理行業近期成為帶動大市的「防守股」，其業務在目前經濟環境下仍見強勁需求。具顛覆性的科技企業及健康護理企業，仍屬於我們建立長遠投資組合的偏好主題。

過去八個星期還有一個現象值得留意，機構性貨幣基金資產持續增加，某程度上反映很多投資者仍然手持現金，未將二、三月份套現所得重新再投資。隨着大市反彈，經濟嚴重衰退的信號略為紓緩，有意建倉的潛在資金或顯著增加。傳統周期股復甦之路仍未明朗，不過近期股價顯著跑輸大市，當經濟危機出現轉捩點，投資者可以考慮擴闊投資，開始將部分資產換馬至估值大幅下跌、過去一個月明顯捱沽的傳統周期股。我們不是認為他們的基本因素良好，但當某個資產下跌了50%，收復失地的升幅是100%，2008年及2009年拉美股票市場暴跌後急升就是類似情況。

不過，國際爭端繼續為金融市場震盪埋下顯著風險，例如美國官員有機會再利用關稅及其他手段針對中國。這或引發貨幣爭相貶值，環球市場波動場面再現。因此，如果投資者持股票比重高，我們認為適度持有高評級債券及黃金可以規避風險。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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