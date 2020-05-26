【專家點評】管泓姿：美國科技股受惠無限QE
2020年05月26日 10:48
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(Getty Images圖片)
華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國股市上周反覆向上，納斯達克100指數逆境強勢，升近9,414點水平，距離2月份歷史高位9,736點差距不足4%，本年至今錄得+7.8%回報，跑嬴全球主要市場。 納斯達克100重磅股份：Amazon，Netflix早已在疫情期間創歷史新高，Facebook亦剛剛破頂，Apple距離2月份歷史高位亦只差9美元。
美國聯儲局(Fed)的資產負債表已經升破7萬億美元。上一次QE，美國的資產負債表從8,000億升到4.3萬億花了4年多的時間，這次從3.6億升到7萬億只花了兩個多月時間。美國貨幣擴張上的速度和力度都是史無前例的，鑑於債券收益率極度低下，資金絕大部分流往了股市，亦帶動美股短時間內強勁反彈超過32%，尤其是流往了幾個明星科技股。
投資策略上，雖然中美關係成為新焦點，投資者對市場走勢相對審慎，股市注定動盪。但在無限貨幣寬鬆政策，有專家預估，聯儲局的資產負債表可能突破10萬億美元水平。納斯達克100內的明星級科技股巨頭，有可能進一步吸引投資者資金。香港投資者可以兩手準備，運用華夏納指兩倍正向的ＦＬ二華夏納一百(07261)部署強勢科技股，另一邊廂華夏納指2倍反向的ＦＩ二華夏納一百(07522)上周暫錄得過千萬港元新淨資金流入約2000萬，顯示有投資者對沖美股後市回調。
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