【專家點評】管泓姿：美國科技股受惠無限QE

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國股市上周反覆向上，納斯達克100指數逆境強勢，升近9,414點水平，距離2月份歷史高位9,736點差距不足4%，本年至今錄得+7.8%回報，跑嬴全球主要市場。 納斯達克100重磅股份：Amazon，Netflix早已在疫情期間創歷史新高，Facebook亦剛剛破頂，Apple距離2月份歷史高位亦只差9美元。

美國聯儲局(Fed)的資產負債表已經升破7萬億美元。上一次QE，美國的資產負債表從8,000億升到4.3萬億花了4年多的時間，這次從3.6億升到7萬億只花了兩個多月時間。美國貨幣擴張上的速度和力度都是史無前例的，鑑於債券收益率極度低下，資金絕大部分流往了股市，亦帶動美股短時間內強勁反彈超過32%，尤其是流往了幾個明星科技股。

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