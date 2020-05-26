港股格局：陳炳強指大市回穩言之尚早

「港版國安法」引起市場憂慮，但港股跌至22,500點水平似初步喘定。不過，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，現時仍未完全反映相關利淡因素，因為未知西方國家會如何應對「港版國安法」立法，料各國爭拗或會加劇，港股回穩仍言之過早。他預期恒指上方阻力在23,500點，下方支持則在約21,000點，由於上升水位不多，但下跌空間頗大，因此現時值博率不高。

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