港股格局：陳炳強指大市回穩言之尚早
2020年05月26日 10:52
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「港版國安法」引起市場憂慮，但港股跌至22,500點水平似初步喘定。不過，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，現時仍未完全反映相關利淡因素，因為未知西方國家會如何應對「港版國安法」立法，料各國爭拗或會加劇，港股回穩仍言之過早。他預期恒指上方阻力在23,500點，下方支持則在約21,000點，由於上升水位不多，但下跌空間頗大，因此現時值博率不高。
市場看好中概股回歸利好香港交易所(00388)，有大行更認為其收入有望倍增。但陳認為，市場看法似乎過分樂觀，中概股回歸短線的確有利其盈利，但中長線亦會令市場對港交所信心減低，資金或減少流入港股，屆時港交所收入難以避免被拖累。該股過往屢次受制於280港元，但短線整固後若能升穿該阻力，上望300元亦是合理預期。
陳又指，受新冠肺炎影響，美團點評(03690)首季收入按年減少12.6%，期內虧損擴大至15.78億元人民幣，但仍好過市場預期。美團近期股價反覆衝高，由於炒作概念仍在，績後料可進一步向上，不設目標價，繼續「放紙鳶」，115元可作為止蝕參考。
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