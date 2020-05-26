人行易綱：加大處置中小銀行不良貸　數碼貨幣未有時間表

新冠肺炎疫情衝擊下，內地第1季國內生產總值(GDP)按年下降6.8%。中國人民銀行行長易綱早前接受外媒訪問時稱，目前中國生產生活秩序基本恢復常態，經濟數據呈現好轉態勢，4月份製造業採購經理指數(PMI)已連續兩個月保持在盛衰線上方。儘管境外疫情形勢及其影響還有很大不確定性，但中國經濟韌性強，內需市場廣闊，經濟持續向好的基本面不會改變。

為對沖疫情影響，易綱指出，內地部門已出台了30條金融支持政策措施，疫情爆發以來實施的對沖政策累計達5.9萬億元人民幣。下一階段，穩健的貨幣政策將更加靈活適度，將按照《政府工作報告》提出的要求，綜合運用、創新多種貨幣政策工具，確保流動性合理充裕，保持廣義貨幣(M2)和社會融資規模增速明顯高於去年。

就中小銀行風險防範上，人行會支持銀行特別是中小銀行多渠道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構的穩健性。另外，疫情凸顯了中小微企業生存壓力，人行將認真落實《政府工作報告》要求，加大貨幣政策創新力度，提高金融支持針對性和精準度，包括延長中小微企業貸款延期還本付息政策、加大小微企業信用貸款支持力度、改進政府性擔保機制、加大債券市場融資支持，以及大力發展供應鏈金融。

易綱續稱，利率是最重要的金融要素價格，推進利率市場化改革是金融領域最重要的改革之一，目標是要完善主要由市場決定價格機制，穩妥推進存貸款基準利率與市場利率並軌。人行將繼續深化貸款市場報價利率(LPR)改革，疏通貨幣市場利率向貸款利率的傳導渠道，推動降低貸款實際利率，支持實體經濟发展。同時，有序推進存量貸款基準轉換。

至於人行法定數碼貨幣測試工作進展，易綱指目前的試點測試，還只是研發過程中的常規性工作，並不意味數碼人民幣正式落地發行，何時正式推出尚沒有時間表。

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