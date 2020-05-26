【專家點評】一場疫情　徹底改變打工仔命運？

從有人類開始，疫症從未離開過我們。只這個不速之客不知道它何時會來，甚麼時候會走，離開時會帶走多少條生命作手信。這一場全球性的新冠肺炎疫情，令到全球經濟大停擺，從前習慣了在線下即實體所做的事情，紛紛搬上了線上(互聯網、雲端)去做。

最近美國的Twitter和Facebook會把在家工作Work from Home(WFH)恒常化，公司會節省很多租金支出和相關費用。事實上，如今互聯網已滲透了各樣生產工具，如開會用的Zoom、文件處理的Documents，這些軟件方便了工作者可在世界不同地方完成一個項目，跨國界跨時區進行，猶如有了千里眼、順風耳和七手八腳一樣，固定辦公室並不是唯一選項。

世界從此不一樣，這股WFH浪潮不僅僅在美國發生，更湧到香港。香港已有企業把辦公室退回，搬到較細單位，大部分員工在家工作，並把省下來的租金津貼員工。如果家裏環境確實不宜工作，可以租Coworking Space應用。

筆者認為這股WFH浪潮會引致傳統的僱主/僱員關係崩潰，因為僱主始終認為付了工資給員工，見不到「本尊」委實不是味兒，害怕員工一身多職，被人佔了便宜，最後會令新的合作夥伴制度成為主流，改變「打工仔」的命運。因為僱員不在視線範圍之下，僱主並不知悉員工在做甚麼，並不是每一個僱主有容人之量。有些僱員確實會開小差或一婦待三人的情形出現，同床異夢不可能長久，惟有改變合作模式才會讓大家舒服和開心，取而代之是「合夥人」或「自由工作者」制度的日益盛行。

正如一些電影橋段，主角有了目標計劃後，才找不同的拍檔負責不同崗位，各司其職，完事後各領回報解散，下次有目標再聚首一堂，揮一揮衣袖，不帶走一點雲彩。可見，「合夥人」也需要多才多藝，才可以生存。

過多廿年，孫輩會問，甚麼是「僱主」，猶如甚麼是「大牛龜」(顯像管電視機)一樣？僱主/僱員制度像從前奴隸制度一樣，只能從爺爺輩那裏憑弔一番！

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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