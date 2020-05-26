【外匯點評】中信銀行：紐元伺機吸納

新西蘭政府在的預算中制訂出強於預期的財政支出計劃之後，新西蘭央行認為暫時毋須調整貨幣刺激政策。經濟數據方面，新西蘭最新公布第1季零售銷售按季下跌0.7%，好於預期，而新西蘭佔全球近三分之一的奶製品貿易，在恒天然拍賣全球乳品交易價格指數從上月的下跌0.8%回升至上升1%。同時，因新冠病毒疫苗研發取得進展，投資者樂觀情緒帶動風險資產飆升，利好紐元一度上升至四月尾高位水平。

美國截至5月16日當周，首次申領失業金人數經季節性調整後為243.8萬人，人數符合市場預期，但該數據已連續第七周下跌。美國聯儲局公布會議紀錄顯示，疫情為經濟前景帶來極不明朗因素，並擔心疫情有第二波反彈，而在就業市場復甦及通脹達標前，聯儲局仍會維持利率在接近零的超低水平，但聯儲局無意推出負利率措施。美元一周走勢反覆。美元指數一周上升0.4%至99.80。

美國聯儲局主席鮑威爾接受訪問時表示，美國經濟受創程度嚴重，可能要到明年較後時間才可以完全復甦，失業率可能升至25%，國內生產總值次季或跌20%; 而目前新西蘭是少數成功抑制新冠疫情擴散的國家之一，沒有造成大規模流行，死亡率也控致在1％左右，重啟經濟步伐更搶先歐美各國，所以紐元短期仍被市場看好，有望上試0.6300美元。

中信銀行(國際)

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