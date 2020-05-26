港元拆息︰1個月回落至0.96厘 再失1厘關口

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.29厘，結束2連升；1星期回落至0.67厘；與樓按相關的1個月降至0.96厘，失守1厘，中止4連升；3個月跌至1.18厘。

26/5/2020

隔夜 0.24595厘

1星期 0.67643厘

2星期 0.84738厘

1個月 0.96369厘

2個月 1.09786厘

3個月 1.18232厘

6個月 1.44429厘

12個月 1.59357厘

25/5/2020

隔夜 0.29857厘

1星期 1.01643厘

2星期 1.04161厘

1個月 1.13345厘

2個月 1.25250厘

3個月 1.35571厘

6個月 1.51643厘

12個月 1.68875厘

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